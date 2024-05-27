اتحاد الجزائر يواصل الاستقبال بملعب 20 أوت

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة اليوم الاثنين عن نقل مباراة، اتحاد الجزائر- نجم بن عكنون، لحساب تسوية رزنامة الجولة 23 لبطولة الرابطة الأولى، إلى ملعب 20 أوت 1955 يوم الخميس (17:00 سا).

ويأتي التغيير في مكان إجراء المقابلة، بسبب غلق ملعب 5 جويلية الأولمبي 1962 الذي يعرف أشغال تهيئة وتجديد.

وعاد اتحاد الجزائر إلى سكة الانتصارات، عقب الفوز المحقق يوم السبت الماضي أمام جمعية الشلف (2-1) برسم الجولة الـ27 من البطولة، أياما بعد انهزامه في الداربي العاصمي أمام مولودية الجزائر (1-0).

ويحتل أصحاب الزي "الأحمر والأسود" -اللذين تنقصهم مباراة واحدة، سيلعبونها خارج الديار أمام شباب قسنطينة (الاثنين 3 يونيو)- المرتبة الرابعة، رفقة وفاق سطيفـ بـ42 نقطة. ويطمح النادي العاصمي إلى إنهاء الموسم على منصة التتويج.

من جهته، يتعين على نجم بن عكنون -الفريق الأول المعني بالنزول (المرتبة 15، 36 نقطة) والمنهزم أمس الأحد خارج ميدانه ضد مولودية وهران (1-0) المنافس المباشر الباحث عن البقاء-، الفوز باللقاء أمام اتحاد الجزائر لإعادة إنعاش حظوظه والخروج من دائرة الخطر.

للتذكير، توجت مولودية الجزائر باللقب الثامن لها في تاريخها، قبل أربع جولات عن اختتام الموسم الجاري.