آخر الأخبار
إشتراك دخول
رياضة

اتحاد الجزائر يواصل الاستقبال بملعب 20 أوت

27 ماي 2024 ()
+ -

أعلنت رابطة كرة القدم المحترفة اليوم الاثنين عن نقل مباراة، اتحاد الجزائر- نجم بن عكنون، لحساب تسوية رزنامة الجولة 23 لبطولة الرابطة الأولى، إلى ملعب 20 أوت 1955 يوم الخميس (17:00 سا).

ويأتي التغيير في مكان إجراء المقابلة، بسبب غلق ملعب 5 جويلية الأولمبي 1962 الذي يعرف أشغال تهيئة وتجديد.

وعاد اتحاد الجزائر إلى سكة الانتصارات، عقب الفوز المحقق يوم السبت الماضي أمام جمعية الشلف (2-1) برسم الجولة الـ27 من البطولة، أياما بعد انهزامه في الداربي العاصمي أمام مولودية الجزائر (1-0).

ويحتل أصحاب الزي "الأحمر والأسود"  -اللذين تنقصهم مباراة واحدة، سيلعبونها خارج الديار أمام شباب قسنطينة (الاثنين 3 يونيو)- المرتبة الرابعة، رفقة وفاق سطيفـ بـ42 نقطة. ويطمح النادي العاصمي إلى إنهاء الموسم على منصة التتويج.

من جهته، يتعين على نجم بن عكنون -الفريق الأول المعني بالنزول (المرتبة 15، 36 نقطة) والمنهزم أمس الأحد خارج ميدانه ضد مولودية وهران (1-0) المنافس المباشر الباحث عن البقاء-، الفوز باللقاء أمام اتحاد الجزائر لإعادة إنعاش حظوظه والخروج من دائرة  الخطر.

للتذكير، توجت مولودية الجزائر باللقب الثامن لها في تاريخها، قبل أربع جولات عن اختتام الموسم الجاري.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    الرئيس تبون غاضب

    16375 قراءة
  • 3

    تفاصيل جديدة حول جريمة طعن امرأة على المباشر

    14422 قراءة
  • 4

    استشهاد جنديين مصريين في معبر رفح

    8039 قراءة
  • 5

    غاز البوتان ينذر بانفجار اجتماعي بالمغرب

    7865 قراءة