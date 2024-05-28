أكبر حظيرة "تسلية وترفيه" بولايات الوسط قريبا بالبليدة

ستُحظى ولاية البليدة، ولأول مرة بتاريخها بإقليم ولايات الوسط، بإنجاز حظيرة تسلية وترفيه، متكاملة وسائل الراحة والترفيه، راهن أصحاب المشروع الاستثماري، على أن تكون رقمًا منافسًا للحظائر الكبرى بباقي ولايات الوطن، وتمتص نسبة من البطالة، وتضع حدا لإشكال انعدام مثل هذه الحظائر بالولاية رقم 09، والتي تجبر بسببها العائلات، التنقل إلى ولايات بالجوار للترويح عن أطفالهم.

وكشف مصدر مقرب من المشروع الاستثماري لـ"الخبر"، أنهم بصدد استكمال الإجراءات الإدارية لمباشرة أشغال الإنجاز، فوق أرضية مساحتها تساوي أو تزيد بقليل عن 20 ألف مترمربع، بالمدخل الشمالي من عاصمة الولاية، وسيتضمن المشروع العجلة الكبرى ومسابح وزلاجات مائية، وسلسلة من الألعاب الأخرى المعروفة والجديدة، والتي ستكون مفاجأة للجمهور وعشاق مثل هذه الفضاءات للتسلية، بما فيها محلات للإطعام وبيع المشروبات والمرطبات والألعاب أيضا، وهو ما سيخلق مناصب شغل، ستساهم في امتصاص البطالة وحركية اقتصادية تكمل هذا الفضاء الترفيهي الجديد.

حديقة الألعاب الأولى في البليدة، ستحل مشكل انعدام مثل هذه الفضاءات، والانتشار الفوضوي لألعاب بالساحات العمومية، وستخفف من التنقلات على ولايات تيبازة والمدية والجزائر العاصمة، والتي بات المواطن البليدي بل والعائلة البليدية، يلجؤون إليها منذ عشرات السنين.