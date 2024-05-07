الحصيلة النهائية لحادث انهيار منزل ببوسعادة

تدخلت كل من وحدتي الحماية المدنية ببوسعادة (ولاية المسيلة) مدعومة بالوحدة الرئيسية، وحدة بن سرور، وحدة عين الملح ووحدة أمجدل، اليوم الثلاثاء على الساعة 16سا و03 د، من أجل حادث انهيار منزل طابق ارضي +01 في حي القيسة ببلدية ودائرة بوسعادة.

ووفق بيان مصالح الحماية المدنية، خلف الحادث وفاة امرأة تبلغ من العمر 43 سنة، فيما تمكنت الفرق المتدخلة من إنقاذ رجل وإخراجه على قيد الحياة من تحت الردوم، تم إسعافه ونقله إلى مستشفى بوسعادة.

وسخرت الحماية المدينة سخرت لهذه العملية 40 متدخل بمختلف الرتب، 07 سيارات إسعاف، شاحنتي إطفاء، شاحنة متعددة الخدمات، شاحنة نقل العتاد وسيارتي اتصال.