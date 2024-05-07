الطارف: سراق المركبات في الحبس

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، مختصة في سرقة السيارات، مع توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين (28 سنة و48 سنة)، ينحدرون من ولايتي الطارف وعنابة.

بدأت أطوار القضية بمعلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية متورطة في قضايا سرقة سيارات بإقليمي ولايتي الطارف وعنابة التحريات المعمقة التي باشرها محققو ذات المصلحة، أفضت إلى كشف خيوط هذا التنظيم الإجرامي الذي يعمد إلى سرقة المركبات في حالة توقف باستعمال أجهزة للتحكم عن بعد و مفاتيح معدة لفتح الأبواب clé chox و تفكيكها و بيعها كقطع غيار، و كذا استعمال مركبة سياحية في عملياتهم الإجرامية و تسهيل عملية هروبهم، الشبكة يقودها شخص محل بحث بموجب 3 أوامر بالقبض في القضية الأولى سرقة مركبات، القضية الثانية سرقة موصوفة و القضية الثالثة تكوين جمعية أشرار صادرة عن محكمتي القالة و جيحل ومواصلة للتحقيق،

بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا ومن خلال خطة عملياتية محكمة تم توقيف شخصين من أفراد هذه الشبكة على متن المركبة المستعملة في العمليات الإجرامية مع ضبط على متنها جهازي تحكم عن بعد، قفازات نسائية، مفتاح معد لفتح الأبواب clé chox ، مفتاح براغي clé monett واستمرارا للتحريات التقنية تم التوصل إلى شريكهما الثالث الذي يعمل مصلح لهياكل السيارات.

هذه العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، أسفرت عن توقيف المركبة المستعملة في العمليات الإجرامية، توقيف مركبة سياحية محل تحقيق، معدات مستعملة في عمليات السرقة (قفازات نسائية، مفاتيح، أجهزة التحكم عن بعد) هواتف نقالة ومبلغ مالي يرجح أنه من العائدات الإجرامية. تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان (الطارف)، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية السرقة المقترنة بظروف الليل، التعدد واستحضار مركبة لتسهيل الهروب أين صدر في حق اثنين منهم أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية و الثالث وضع تحت التزامات الرقابة القضائية