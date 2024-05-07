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وفاة أكبر معمر بولاية غليزان

7 ماي 2024 ()

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انتقل الى رحمة الله مساء اليوم المغفور له بإذن الله الحاج محمد تومي بمسقط رأسه سيدي أمحمد بن علي عن عمر ناهز 105 سنة حيث يعتبر أكبر معمر بمنطقة الظهرة و بولاية غليزان ككل. وفور انتشار خبر وفاة الحاج محاب تومي توافد حشد كبير من كل فج عميق إلى حي سي طارق يعزون أهله ومنهم من ألقى عليه النظرة الأخيرة.

عرف الفقيد بخصاله الحميدة ومجالسته الصالحين وزيارته لمختلف الزوايا والأئمة وأنه شارك في الثورة التحريرية وزج به في السجن.وحسب أبنائه أنه لم يكن مصابا بأمراض مزمنة وما أثر فيه هو سقوطه وإصابته على مستوى الحوض أين أجريت له خمس عمليات جراحية.وسيوارى الثرى غدا بمقبرة شايب الذراع.

 

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