العاصمة: إنجاز محطة قطار جديدة بمقاييس عالمية

سيتم إنجاز محطة نقل للمسافرين بالسكك الحديدية على مستوى محطة "آغا" في الجزائر العاصمة، وذلك للمساهمة في إحياء النشاط السياحي والاقتصادي والاجتماعي في العاصمة، حسب ما أفاد به بيان للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وأوضح بيان الشركة، أنه خلال الاجتماع الذي جرى بمقر المديرية العامة للشركة، تناول دراسة مشروع إنجاز "مجمع محطة آغا" بالجزائر العاصمة، حيث تم تقديم عرض تقني مفصّل حول المشروع الذي يتضمن، إضافة إلى استحداث محطة قطار جديدة بمقاييس عالمية، عدة مرافق ومنشآت حيوية منها، مركز تجاري وفندق فاخر وبرج إداري وموقف بعدة طوابق وساحات وحدائق للترفيه، إضافة إلى فضاءات مفتوحة مباشرة على الواجهة البحرية لميناء الجزائر.

وحسب ذات المصدر، فإن هذا المشروع يندرج في إطار مخطط تهيئة الواجهة البحرية لمدينه الجزائر، وإعادة تهيئة وتجديد الهياكل القاعدية والمرافق العمومية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

كما تطمح الشركة إلى أن يساهم هذا الصرح المعماري الضخم في إحياء النشاط السياحي والاقتصادي والاجتماعي في العاصمة، كما سيمكّن زواره من الولوج إلى فضاءات تجارية ورقمية وسياحية وخدماتية متجانسة ومتكاملة مع الخدمة العمومية للنقل بالسكك الحديدية.

وتمّ خلال الاجتماع عرض بالفيديو والصور ثلاثية الأبعاد لمشروع "مجمع محطة آغا"، من تصميم مكتب الدراسات "سيتي راي"، أحد فروع الشركة الوطنية للنّقل بالسكك الحديدية.

هذا وتم في الختام، الاتفاق على مواصلة اللقاءات التقنية بين الطرفين، من أجل دراسة إمكانية تمويل إنجاز مشروع مجمع محطة آغا، من قبل الصندوق الوطني للاستثمار، والذي سيكون بمثابة طفرة عصرية في مجال النقل بالجزائر.