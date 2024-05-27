تخفيضات في أسعار الإنترنت ورفع سرعة التدفق

أعلنت اتصالات الجزائر، في بيان لها اليوم الإثنين، عن إطلاق صيغ اشتراك استثنائية جديدة لـ IDOOM FIBRE، ADSL وVDSL لأول مرة في الجزائر.

وأوضحت الشركة، بأنه تم إضافة تدفقين اثنين فائقي السرعة يصلان إلى 500 ميغابت في الثانية وحتى 1 جيغابت في الثانية، مع تخفيض في أسعار صيغ التدفقات الحالية التي تعادل أو تفوق 20 ميغابت في الثانية، وذلك اعتبارا من هذا الإثنين 27 ماي 2024.

واقترحت اتصالات الجزائر اسعارا جديدة، تم تحديدها كما يلي:

سرعة تدفق 20 ميغابت في الثانية: من 2599 دج إلى 2200 دج

سرعة تدفق 50 ميغابت في الثانية: من 2799 دج إلى 2400 دج

سرعة تدفق 100 ميغابت في الثانية: من 2999 دج إلى 2600 دج

سرعة تدفق 200 ميغابت في الثانية: من 3599 دج إلى 2800 دج

سرعة تدفق 300 ميغابت في الثانية: من 3999 دج إلى 3000 دج

سرعة تدفق 500 ميغابت في الثانية: 3600 دج

سرعة تدفق 1 جيغابت في الثانية: 4200 دج

علاوة على ذلك، سيستفيد الزبائن الخواص المشتركون في عرضIDOOM Fibre بسرعة تدفق 20 ميغابت في الثانية أو أكثر تلقائيا من رفع تدفقهم إلى سرعات تدفق أعلى، دون دفع أية تكاليف إضافية.

ومن خلال إطلاق هذا العرض الجديد، جددت اتصالات الجزائر التزامها المستمر بتلبية الاحتياجات المتزايدة لزبائنها في مجال الإنترنت العالي والعالي جدا.