36 ألف محبوس يجتازون امتحان إثبات المستوى

أشرف، اليوم، بولاية أولاد جلال المدير العام لإدارة السجون، على عملية انطلاق امتحان إثبات المستوى بالمؤسسة العقابية بأولاد جلال، التي تعني أكثر من 36 ألف نزيل عبر الوطن.

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السعيد زرب أن العدد الإجمالي للمحبوسين المسجلين في مختلف الأطوار التعليمية بلغ أكثر 44800 محبوس، منهم 36545 محبوسا معنيون بامتحان إثبات المستوى خلال هذا الموسم الدراسي في المؤسسات العقابية عبر التراب الوطني، منهم 36118 محبوسا و436 نزيلة، موزعين على 140 مؤسسة عقابية، معتمدة من طرف وزارة التربية كمراكز امتحان.

وحسب المسؤول ذاته فان جميع المحبوسين المرشحين لامتحان إثبات المستوى استفادوا من تأطير تربوي من طرف 12671 أستاذا قاموا بتدريس المحبوسين طيلة السنة وتحضيرهم لهذه الامتحان. وفي ذات السياق كشف المدير عن تسجيل 7136 محبوس يزاولون دراستهم في محو الأمية و1163 نزيلا يزاولون التعليم العالي، منهم 108 محبوس في إطار الحرية النصفية، وفي مجال التكوين المهني والحرفي كشف ذات المتحدث عن تسجيل 72 ألف نزيل منهم 69800 في مختلف فروع التكوين المهني وأكثر من 2200 في التكوين الحرفي، وكل هؤلاء يستفيدون من فرص التكوين لمساعدتهم على إمكانية إيجاد عمل حر أو عبر مؤسسات ناشئة ومصغرة.