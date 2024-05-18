هذا تاريخ إنتاج أول سيارة "جيتور" بالجزائر

دخلت علامة "جيتور" رسميا، اليوم، السوق الجزائرية لتنافس في السوق الوطني بتشكيلة متنوعة من السيارات.

وخلال احتفالية إطلاق العلامة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ريفولفا الجزائر الممثل لـ"جيتور"، أنيس بن حمادي، إنّ هذه الخطوة أساسية للتواجد في السوق الجزائرية.

وكشف المتحدث عن الانطلاق في تصنيع سيارات هذه العلامة الصينية، في مصنع على مستوى ولاية برج بوعريريج، وصدور أول سيارة شهر ديسمبر 2025.

ومن جهته، قال مدير العمليات التجارية لـ"جيتور الجزائر"، عبد الحق لسبط، أن الشركة ستهتم شبكة التوزيع عبر أربع وكلاء، وهو العدد الذي سيرتفع تدريجيا ليصل إلى 28 وكيل، لضمان خدمات البيع والصيانة والتناغم مع دفاتر الشروط المنظمة النشاط.