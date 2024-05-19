مستغانم: توقيف 4 أشخاص سطوا على بيت جارهم

مجابهة لظاهرة السرقة بكل أشكالها، تمكنت شرطة الأمن الحضري الثالث بمستغانم، من توقيف 04 مشتبه فيهم من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 36 و49 سنة، متورطين في قضية تكوين جمعية أشرار، بغرض السرقة بالتعدد من داخل مسكن مع توافر ظرف الليل، وإخفاء أشياء مسروقة، والتحطيم العمدي لملك الغير،

وهذا بعد تعرض مسكن ضحية لفعل السرقة من طرف مجهولين، طالت أجهزة إعلام آلي، ومجوهرات من المعدن الأصفر، وألبسة،

بالإضافة إلى ساعات من ماركات عالمية، وتلفازين، وكرسي متحرك، وكاميرات، وكذا حقائب، وهاتف نقال، وأواني وأغراض أخرى، بعدما استغل الفاعلون شغور المسكن كون مالكه مغترب بدولة أجنبية .

وقد بينت المعاينة الأولية لعناصر الضبطية القضائية أن المشتبه فيهم أحدثوا ثقبا على مستوى الجدار الفاصل بين الشقتين، ثم ولجوا المسكن، وسرقوا كل أغراضه، ثم قاموا بعد ذلك بترميم الجدار، والخروج من النافذة،.

وقد بين التحقيق أن السرقة تمت من قبل جاريه الشقيقين. وبعد تفتيش مسكنهما بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، تم استرجاع بعض المسروقات، وتوقيف الفاعلين وشريكيهما بذات الشقة .

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا