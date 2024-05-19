أمطار ورياح على هذه الولايات

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، تساقط أمطار رعدية وهبوب رياح قوية على عدة ولايات بشمال وجنوب الوطن .

وأوضحت ذات المصالح، أن تساقط أمطار رعدية سيكون بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم لتستمر إلى غاية فجر يوم غد الإثنين على ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، تيبازة، عين الدفلى، سيدي بلعباس، تلمسان ، تيسمسيلت، الشلف، غليزان، تيارت، معسكر، سعيدة، و النعامة.

كما حذر ذات المصدر من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم على ولايات تقرت، ورقلة، غرداية، الأغواط، المنيعة، البيض، تيميمون، بشار، بني عباس، تندوف و أدرار.