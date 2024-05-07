مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

38serv
رئيس الجمهورية يؤكد أن قرار رفع منح المتقاعدين إعتراف وتقدير من الدولة لمجهودات العمال.
الزيادات في منح ومعاشات المتقاعدين ستطبق بنسبة تتراوح مابين 10 و 15 بالمائة.
هذه الزيادة ستمكن جميع فئات المتقاعدين من تحسين الإطار المعيشي لهم ولعائلاتهم.
الموافقة على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الطبية وشبه الطبية.
توجيه وزير الصحة بمواصلة إعداد نصوص قانونية تتكفل بالأسلاك الطبية وشبه الطبية.
تكليف وزير المالية بمراجعة الفوائد البنكية المرتفعة التي تتنافى مع سياسة الاستثمار.
يتبع ..