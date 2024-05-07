المدية: وضع حد لنشاط جماعة إجرامية

تمكنت مصالح الأمن مؤخر بالمدية من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة تحترف سرقة المركبات.

العملية جاءت على إثر تلقي قاعة العمليات بأمن الولاية، لنداء من قبل مواطن مفاده قيام أحد الأشخاص بمحاولة سرقة مركبة مركونة بالشارع الرئيسي للمدينة، على الفور تم توجيه عناصر المصلحة إلى عين المكان، أين تم توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس، استمرارا للتحريات تم توقيف شريكه على متن سيارة سياحية تحمل ترقيم أجنبي بعد التفتيش الدقيق للمركبة تم العثور على جهاز تحكم عن بعد يستعمل في التشويش ومنع سيارات الضحايا من الإغلاق عن بعد، لتسهيل عملية السرقة.

بعد استفاء إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن جنحة السرقة بتوفر ظرف التعدد واستحضار مركبة