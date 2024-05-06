مستغانم: الإطاحة بشبكة تروج المؤثرات العقلية

تمكنت عناصر أمن دائرة عين النويصي بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من تفكيك شبكة إجرامية من شخصين يبلغان من العمر 33 و60 سنة، مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، وهذا بفضل استغلال معلومات تقيد بوجود شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية. وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي وبعد تفتيش مسكنه تم العثور على 1243 قرصا مهلوسا وحجز مجموعة من الوثائق الإدارية (بطاقات التعريف الوطنية،رخص سياقة، جواز سفر، دفتر عائلي).

وقد أفضت التحريات التي باشرتها المصلحة المحققة إلى أن المشتبه فيه محل بحث بموجب ثلاثة أوامر بالقبض عن تهم المتاجرة في المخدرات، والتزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية، والاعتداء صادرة عن محكمتي سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة والشلف. ومواصلة للتحقيق تم توقيف شريكه، وبعد تفتيش مسكنه بموجب إذن قضائي تم العثور على سلاح أبيض محظور، ومبلغ مالي قدره 68.500.00 دج من عائدات الترويج.

بالموازاة كشفت التحقيقات أن الوثائق المحجوزة بحوزة المشتبه فيه الرئيسي مزورة ينتحل من خلالها هوية الغير للإفلات من رقابة المصالح الأمنية كونه مطلوب من قبل العدالة.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم.