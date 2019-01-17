دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أمس الأربعاء بكاليفورنيا إلى إقامة شراكات رابح- رابح بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية لتلبية احتياجات تنويع الصادرات.

وضم اجتماع ساكرامينتو متعاملين جزائريين وحوالي عشرين رجل أعمال أمريكي من ولايتي كاليفورنيا ويوتا، يمثلون خاصة مجمع فلاحي كبير يجري حاليا محادثات مع شركاء جزائريين بخصوص مشاريع في الجزائر.

وقد خصصت البعثة اليوم الثاني لزيارة كبرى مزارع الإنتاج الفلاحي والحليب التي يمكنها أن تشكل نموذجا لتنمية الفلاحة في الجزائر.

وستختتم الزيارة بالتوقيع على أربع مذكرات تفاهم تتعلق بإنشاء ثلاث مزارع كبرى لإنتاج الحليب، تعد كل واحدة منها 30.000 بقرة، بالإضافة إلى مشروع لتحويل البطاطا.