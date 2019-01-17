أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الاقتطاعات من حسابات زبائن بريد الجزائر تمثل المصدر المالي الوحيد للمؤسسة القائم أساسا على هذه الاقتطاعات مقابل خدماتها.

وأوضحت الوزيرة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفوية أن "مؤسسة بريد الجزائر هي مؤسسة مالية تختلف جوهريا عن المؤسسات المالية البنكية"، مؤكدة أن البنك يستعمل أموال الزبائن في استثمارات مختلفة بينما "يقوم النظام المالي لبريد الجزائر على النظام التشاركي بامتياز لأن الاقتطاعات من مختلف العمليات هو المصدر الوحيد لمؤسسة بريد الجزائر".

واستطردت قائلة أن الأموال المقتطعة لا تحسب كضرائب ورسوم تصب في الخزينة العمومية، وإنما تستعمل في استثمارات المؤسسة وتغطية نفقات تسييرها التي خصص لها هذه السنة مبالغ مالية قدرت بأكثر من 37 مليار دج.

وحسب الوزيرة تبلغ الأعباء المخصصة لدفع أجور عمال مؤسسة بريد الجزائر 29.6 مليار دج، مشيرة إلى تخصيص 2.2 مليار دج في السنة الماضية لتجديد الألياف البصرية و920 مليون دج للصيانة وتدفق الانترنت عبر هذه الشبكة.

من جهة أخرى، أبرزت فرعون أن المؤسسة سجلت عدة مشاريع لحساب السنة المقبلة و يتعلق الأمر باقتناء 65 مكتب بريد متنقل والذي رصد له 1.9 مليار دج.

كما أكدت أن كل هذه الأموال مصدرها الرئيسي هو الاقتطاعات من المعاملات البريدية التي يقوم بها المواطن في أشكالها المختلفة، مسجلة 3 ملايين عملية سحب أو دفع للأموال تتم يوميا عبر التراب الوطني في الشبكة البريدية سواء كان ذلك عن طريق الموزعات البنكية أو عن طريق البريد المركزي.

وبخصوص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ، التي شكلت الاقتطاعات من أرصدتها محور انشغال النائب، أشارت الوزيرة إلى أن التفكير جاري لتعديل المرسوم المنظم لهذا الاقتطاع من خلال استثناء مجموعات من فئات المجتمع من الاقتطاعات خاصة بالذكر ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحسب الوزيرة فان تعديل المرسوم يبقى مرهونا باستحداث تقنيات تسيير جديدة لشبكات مؤسسة بريد الجزائر.