أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن الاقتصاد الجزائري يحتاج، حسب المختصين، إلى "أكثر من مليون مؤسسة ليكون اقتصادا منافسا للاقتصاديات الأخرى".

ودعا الوزير بمقر الولاية أمام الصحافة، على هامش زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية، الشباب للإقبال أكثر على إنشاء المؤسسات المصغرة التي تجاوز عددها حاليا، كما قال، نصف مليون مؤسسة وذلك منذ إنشاء أجهزة دعم التشغيل من طرف الدولة، لاسيما الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة.

وقد أبدى زمالي تفاؤله بمستقبل الشباب ومؤسساتهم، مشيرا إلى أنه "إذا تم احتساب أربعة عمال في كل مؤسسة فقد ضمنا 2 مليون منصب شغل"، مضيفا "إن حل مشكل التشغيل يكمن في إنشاء مؤسسات من طرف شباب مكونين وحاملين لشهادات"، ما سيحد، حسبه، من البطالة ويسهم في خلق الثروة ومناصب الشغل، معتبرا أن المؤسسات المصغرة المنشأة "تعد الحل في ظل التشبع المسجل في الوظيف العمومي"، كون التوظيف فيه لا يكون إلا بتوفر المناصب التي أحيل أصحابها على التقاعد.

وبخصوص إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل، ذكر زمالي بالإجراءات المتخذة منذ ديسمبر المنصرم والتي أعطيت بموجبها الأولوية لهذه الفئة في التنصيبات الكلاسيكية، مشيرا إلى تنصيب "أكثر من 400 ألف من هذه الفئة خلال سنة 2018".

وأضاف الوزير أن حوالي 360 ألف موظف في إطار جهاز الإدماج المهني عبر الإدارات "يمكن تحويلهم إلى تنصيبات كلاسيكية في ظرف سنة أو سنتين".

ومن بين الإجراءات المتخذة أيضا ذكّر الوزير بتوجيه الشباب العاملين ضمن هذا الجهاز لفتح مؤسساتهم المصغرة بدل انتظار المناصب، قبل أن ينوه بالحركية التي عرفتها ولاية ميلة في الخمس سنوات الأخيرة في قطاع التشغيل بفضل استثمارات الدولة والخواص، خاصة من طرف فئة الشباب، ما جعل نسبة البطالة في حدود 6,3 بالمائة عبر هذه الولاية أي أقل بحوالي خمس درجات من المعدل الوطني (11,1 بالمائة).

وتطرق زمالي أيضا لما وجده من انسجام بين المؤسسات المصغرة بولاية ميلة فيما يتعلق بتسويق المنتوج، مشيدا بالطبيعة الفلاحية لهذه الولاية والعنصر البشري الناشط في هذا المجا، كما أكد أن الأطباء والصيادلة شركاء لقطاعه، لذلك يتوجب التنسيق معا لضمان مصلحة المواطن وديمومة أجهزة الضمان الاجتماعي، حاثا في هذا السياق على المراقبة الطبية الصارمة ووصف الأدوية اللازمة فقط للمرضى.

وفي ختام زيارته لولاية ميلة، أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ببلدية شلغوم العيد على تدشين ملحقة الوكالة المحلية لدعم تشغيل الشباب التي تضاف إلى قائمة الهياكل الجوارية التابعة لقطاعه بولاية ميلة، وذلك تجسيدا لسياسة تقريب الإدارة من المواطن.