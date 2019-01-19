تمكنت مصالح الأمن من "رصد 51 صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي"فایسبوك" ساهمت في تشجيع الشباب الجزائري على الحرقة، حسب ما أفاد به وزير الداخلیة .

وأكد وزير الداخلیة والجماعات المحلیة نور الدين بدوي، الیوم السبت، خلال أشغال المنتدى الوطني حول ظاھرة الهجرة غيرة الشرعية "الحرڤة" تحت شعار "مستقبل شبابنا مسؤولیة مشتركة"،أنه "تم تحديد الصفحات الـ51 ،مع التعرف على عدد من مسیريھا وتحرير ملفات قضائیة في حقھم". مشددا على أن "العدالة لن تتسامح معھم".

وأشار بدوي إلى أنه تم تقديم 344 شخصا إلى العدالة سجن 24 شخصا، مع فتح تحقیق في 200 قضیة مشابھة.

وأضاف بدوي أن السلطات تبحث عن 96 حالة "حراڤة" مفقودين، مؤكدا انتشال 119 جثة من البحر، وتسجيل "أكثر من 4 آلاف وفاة.