علمت "الخبر" من مصدر عليم، أن الأفالان سيجمع أعضاء اللجنة المركزية في قادم الأيام لإعلان ترشيح الرئيس بوتفليقة بصفة رسمية.

نزلت تعليمات إلى قيادة الأفالان من أجل الاستعداد إلى استدعاء اللجنة المركزية، التي سيكون لها دور في ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس حزب جبهة التحرير الوطني، بصفة رسمية لولاية رئاسية جديدة. وقال مصدرنا إن اللجنة المركزية لم تحل مثلما أشيع في وقت سابق لما أقال بوتفليقة الأمين العام السابق جمال ولد عباس، وجرى تعويضه بمعاذ بوشارب واستبدال المكتب السياسي بهيئة تسيير الأفالان، على أساس أن حل اللجنة المركزية سيسقط معها كافة القرارات، وعلى رأسها عدم بقاء بوتفليقة رئيسا للأفالان، الذي حظي بتزكية اللجنة لهذا المنصب، بعدما كان شرفيا قبل 2013.

ولا تتحدث الأوساط الرسمية وغير الرسمية سوى عن موضوع واحد: هل سيترشح الرئيس بوتفليقة؟ وقد بدأ يختزل هذا التساؤل أجواء الرئاسيات، خصوصا وأن المتقدمين لحد الساعة للترشح يعتبرون تقليديين، أبزرهم علي بن فليس وعبد العزيز بلعيد، وربما لاحقا لويزة حنون وفوزي رباعين، وقد تعوّد الجزائريون عليهم في الاستحقاقات السابقة، باستثناء اللواء المتقاعد علي غديري الذي لولا رسائل نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، الفريق ڤايد صالح، ضده بعدما دعا الجيش إلى حسم الاستحقاق الانتخابي، لما كان حديث فئة قليلة من الجزائريين؛ فهؤلاء لا يعدون في نظر السلطة والشعب مترشحين أقوياء ولا يمكنهم أن يحظوا بدعم "أصحاب الحق الإلهي"، ماعـدا الاتجاه بالأنظار نحو بوتفليقة نظرا لوضعه الصحي.

ولم يشكل لحد الآن إعلان ترشح بعض الشخصيات للرئاسيات أي مفاجأة، فرئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، هذه المرة الثالثة التي يترشح فيها، وقد حل سنة 2014 حسب الأرقام الرسمية في المرتبة الثانية بنسبة تصويت بلغت 12.18 بالمائة، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد بـ3.36 بالمائة، والأمينة العام لحزب العمال بـ1.37 بالمائة، ورئيس حزب عهد 54 بـ0.99 بالمائة، ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي بـ0.56 بالمائة، أما بوتفليقة فحقق نسبة عالية فاقت بكثير نسب هؤلاء مجتمعين بـ81.53 بالمائة.

ومع استدعاء بوتفليقة للهيئة الناخبة، استدعت أحزاب الموالاة حناجرها وباركت وثمنت الإعلان، ودعت الرئيس إلى الترشح لعهدة خامسة، فكان أول الداعين حزب "تاج" الذي دعا رئيسه عمار في تصريح صحفي مكتوب "الأب المجاهد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار في قيادة البلاد، من خلال التقدم والترشح في هذا الاستحقاق الرئاسي". كما يؤكد "تاج على أن دعمه ووفاءه للسيد الرئيس دائم وثابت ومستمر"، ثم لحق به حزب الأرندي وصرح أمينه العام أحمد أويحيى عقب انتهاء أشغال المكتب الوطني بـ "ضرورة ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة". كما صدر عن حزب الأفالان بيان، أول أمس، يناشد فيه "الرئيس بوتفليقة مواصلة ممارسة مهامه من أجل جزائر موحدة ومستقلة ومتصالحة".