تم سهرة أمس الأحد بساحل مرسى الكبير (وهران) إطلاق حملة بحث عن المصور الصحفي ليومية "كوتيديان دوران" كريم بن حليمة البالغ من العمر 38 سنة والذي تم التصريح بفقدانه بعد سقوطه من صخرة، وفق ما علم اليوم الإثنين لدى مصالح الحماية المدنية مستندة إلى أصدقائه الذين شاهدو الحادثة.

وقد جندت مصالح الحماية المدنية وسائل معتبرة للبحث والإنقاذ فور إخطارها بالحادثة حيث سخرت غطاسين محترفين شرعوا في البحث عن المفقود مدعمين بفرق بحرية أخرى للبحث، حسبما أشار إليه ذات المصدر.

وأضاف أن السلطات المحلية قد تنقلت أيضا إلى عين المكان لمتابعة سير عملية البحث أين وقفوا عند "الصخرة العجوز" التي سقط منها الضحية الواقعة بالكورنيش الوهراني والتابعة إقليميا إلى بلدية مرسى الكبير دائرة عين الترك والتي تستقطب هواة الصيد البحري.

وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة قد وقعت في ظروف مناخية سيئة إذ سجلت حركة أمواج كبيرة بالبحر، وفق ما ذكرته مصالح الحماية المدنية.

وقد أكد والي وهران مولود شريفي الذي تنقل إلى عين المكان أن جميع الوسائل والإمكانيات قد تم توفيرها للعثور على الضحية.