تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس 18 أفريل 2019، تنطلق اليوم الأربعاء وإلى غاية الـ 6 من فيفري القادم عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.

وكان بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أفاد أن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتي مدتها خمسة عشر (15) يوما، تفتتح من يوم الأربعاء 23 جانفي إلى غاية الأربعاء 6 فبراير 2019، وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات.

ولهذا الغرض، دعت الوزارة المواطنات والمواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية لاسيما البالغين الثامنة عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، أي يوم 18 أفريل 2019، لطلب تسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم.

وأضاف ذات المصدر، أنه "بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم، فعليهم أن يتقربوا من البلدية مقر الإقامة الجديد التي ستتكفل بكل إجراءات الشطب والتسجيل"، مشيرة إلى"إرفاق طلب التسجيل بوثيقة ثبوت هوية المعني وأخرى تثبت الإقامة".

من جهة أخرى، توضح الوزارة، أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات "تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة والنصف (16سا 30) مساء، ما عدا يوم الجمعة".