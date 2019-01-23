توعّـد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ووزيرا الداخلية والعدل، بـ"محاربة التجاوزات من طرف المعتدين مهما كان منصبهم ومركزهم" في العملية الانتخابية لرئاسيات 2019. وقال رئيس الهيئة، دربال، إنّ "الهيئة تقف في وجه كل من تسوّل له نفسه ممارسة التلاعب"، فيما شدد بدوي على "مواجهة أيادي المناورة التي لن تنجح فيما تحيكه من مخططات". أما لوح فركز على "توفير المناخ المناسب وتطبيق القانون على الجميع".

دارت تدخلات دربال ووزير الداخلية، بدوي ووزير العدل لوح، أمس بالعاصمة، في اجتماع مجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تقريبا حول نقطة محاربة التجاوزات والاعتداءات في العملية الانتخابية للرئاسيات المقررة في 18 أفريل 2019، فعبّر كل واحد عنها بطريقة مختلفة وتوعّد بمحاربتها حسب طبيعة الآليات التي يحوزها كل طرف.

وأوضح دربال، أن "الانتخابات مهما كان نوعها ستظل محط جدل ومحل تجاذب مستمر، وخلافات قد تصل حد التصادم، بالنظر إلى أهميتها في الوصول إلى السلطة وإدارة الشأن العام، إلا أن القوانين المسيّرة لها يتعيّن أن تكون محل مراجعة دائمة ومستمرة ضمانا لمصداقية ونزاهة أكبر". مشيرا أن "ترتيب الجزاءات لمحاربة التجاوزات ينبغي أن يكون التحرك بشأنها سريعا ورادعا وآنيا، لأنّ ما يترتب عن الانتخابات لا يقبل التأجيل ولا إجراءات التقاضي العادية".

ودعا دربال أعضاء الهيئة "الالتزام التام بالقانون دون أي شرعية أخرى والابتعاد عن الأسباب والخلفيات الأخرى، أو كسب منفعة آنية حزبية والمراجعة الدائمة للنصوص للانتخابات، والوقوف بصراحة وجديّة وبشكل فوري لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بالعملية الانتخابية في أي مرحلة، ومهما كانت طبيعة المعتدي ومركزه". مضيفا: "الممارسة الميدانية في إطار التشريعيات والمحليات الأخيرة، مكنت الهيئة من الوقوف على عدة ملاحظات، أهمها الحاجة الماسة إلى عمل جماعي لنشر الثقافة الانتخابية".

بدوره، أفاد وزير الداخلية، نورالدين بدوي، أنني "أكدت لرئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على استعدادنا التام وكافة مصالحنا للتعاون مع هيئته من أجل إنجاح الموعد الانتخابي المقبل وجعله نجاحا آخر من نجاحات ديمقراطيتنا وحماية المؤسسات التي لطالما طالتها ألسنة التشكيك وأيادي المناورة، إلا أنها لم ولن تنجح فيما تحكيه من مخططات".

ويرى بدوي أن "استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة، يقطع الشك باليقين ويرسّم إرادته في إرساء وتوثيق التقاليد الديمقراطية في عمق المجتمع والدولة ومؤسساتها، فمنذ الوهلة الأولى تحركت الماكنة الانتخابية وتجاوبت بفعالية مع المتطلبات لتجسيد كل الإجراءات الخاصة لتقديم الترشيحات وتسليم الاستمارات الفردية".

وتابع: "إن استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة في 18 من الشهر الجاري، يبرهن بأننا في ظل ديمقراطية دستورية حقة، بها دولة قائمة بمؤسساتها، تحترم التزاماتها ومواعيدها الانتخابية، ومصرة على السماح للشعب من إنفاذ إرادته السيدة بحرية ومسؤولية". وقال بدوي إنه "يجري التحضير بوتيرة حثيثة ومتسارعة من أجل الشروع، ابتداء من اليوم 23 جانفي 2019، في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وهي العملية التي درجنا على تنظيمها والتي نعمل في كل مرة على تحسينها، مستعينين في ذلك بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، تيسيرا لإجراءات التسجيل والشطب لمواطنينا وإحكاما لعملية تطهير القوائم الانتخابية".

وأعلن بدوي عن "إسداء التعليمات اللازمة للولاة والولاة المنتدبين من أجل تحري أعلى درجات التنسيق مع مداومات الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات على المستوى المحلي، وحرصت على أن يتم تعيين منسقين معها على المستوى الوطني لتجاوز أي عائق قد يعترض عملها سواء على المستوى المركزي أو المحلي"، مضيفا: "لقد بات لهيئتكم مكانتها في الحقل المؤسساتي للدولة كهيئة رقابية دستورية مستقلة تسمو فوق كل إخضاع سلمي أو تأثير إيجابي، وهو ما نعتبره مكسبا لتجربتنا الديمقراطية الفتية".

من جانبه، أوضح وزير العدل، الطيب لوح، أن "السلطة القضائية وبصفتها الضامنة للحقوق الأساسية والحريات، ستدعم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي توجد اليوم أمام مسؤولية كبيرة، والتي برهنت في كل المحطات السابقة وإلى غاية اللحظة، على قيامها بواجبها كاملا وحرصها على تطبيق القانون بصفتها أحد الأطراف الضامنة لتحقيق المساواة بين الجميع".

وبشأن التحضير الخاص برئاسيات 2019، قال لوح إن "المحاكم ستتولى الفصل في الطعون القضائية المرفوعة ضد القرارات الصادرة عن لجان الدائرة الانتخابية والمتعلقة برفض الاعتراضات على التسجيل والشطب من القوائم الانتخابية"، مشيرا إلى أن "نيابات الجمهورية ستتولى طبقا للصلاحيات المخولة لها قانونا وفي حالة تلقيها بلاغات أو إخطارات أو شكاوى من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بخصوص وقائع تحمّل الوصف الجزائي، مباشرة المتابعات القضائية ضد كل مرتكب لأفعال مجرمة من شأنها الإخلال بالسير العادي والحسن للانتخابات المقبلة".