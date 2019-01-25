أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية، اليوم الجمعة، موقفه من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 أفريل المقبل.

واعتبر الحزب في بيان له عقب اجتماع مجلسه الوطني أن "شروط إجراء انتخابات ديمقراطية، حرة، نزيهة وشفافة غير متوفرة على بعد ثلاثة أشهر من الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، ومن هذا فإن جبهة القوى الاشتراكية لن تقدم أي مرشح ولن تساند أي مرشح آخر".

وأكد "الأفافاس" أن "المشاركة في هذه الانتخابات تعطي مصداقية لواجهة ديمقراطية مزيفة"، معتبرا أن الانتخابات مغلقة ومحسومة مسبقا لصالح مرشح النظام.

وحسب أقدم حزب معارض فإن الشعب الجزائري يعلم أن الإدلاء بصوته لن يغير شيئا، فالنتائج الرسمية لا تمثل إطلاقا المستوى الحقيقي للمشاركة".

ودعا "الأفافاس" الشعب الجزائري إلى مقاطعة كبيرة وسلمية لهذه الانتخابات التي تهدف إلى الإبقاء على نظام متسلط وقامع للحريات -حسب البيان-.