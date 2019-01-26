أقدم المئات من المتقاعدين من مختلف القطاعات لاسيما منهم التابعين لقطاع التربية، بولاية غليزان، على قطع الطريق الرئيس محمد خميستي بوسط المدينة والذي يعرف حركة مرور كثيفة بما فيها النقل الحضري، تنديدا بتأخر صبّ أجرة الشهر، حيث باءت كل محاولات ثني المسؤولين وحتى مصالح الأمن في حمل هؤلاء الناقمين من الوضع الرّاهن على فتح الطريق أمام حركة السّير ، أين تشكلت طوابير كبيرة من المركبات وهو ماعزا بمصالح الأمن إلى التدخل وتنظيم حركة المرور.

قام المئات من المتقاعدين من الجنسين نساء ورجالا صباح اليوم على التجمهر أمام المكتب البريدي بوسط المدينة تنديدا واستياء من عدم صبّ أجورهم الشهرية، وقال عدد منهم بنبرة غاضبة بأنهم تدفقوا على المكتب البريدي بوسط المدينة ولكنهم فوجئوا بعدم صب أجرهم، وأمام استحالة إيجاد من يجيبهم عن هذا التأخر بدأت جموع المتقاعدين على التوجه إلى الطريق الرئيسي، أين قاموا بقطعه في وجه حركة المرور، للفت انتباه المسؤولين وحملهم على التدخل لحلّ الأشكال القائم، وقد أكد مسؤول من المكتب البريدي لعدد كبير من المحتجين الغاضبين بأنه لا يعود التأخر إلى مصالح بريد الجزائر، إنّما إلى مصالح مديرية المركز الوطني للتقاعد، حيث كان الحجم المالي الذي دفعوها أقل من عدد المتقاعدين وأنه يستحيل أن يستدرك الوضع اليوم الذي تزامن مع العطلة الأسبوعية غليزان.