من المقرر أن يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس، محمد حبشي، ليسجل إشهادا بوفاة رئيس هذه الهيئة، مراد مدلسي،ويبلغ رئيس الجمهورية فورا بذلك.

وفي هذا الصدد، ينص النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري في مادته 81 أنه "في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري، يجتمع هذا الاخير برئاسة نائب رئيس المجلس ويسجّل إشهادا بذلك مع إبلاغ رئيس الجمهورية فورا".

وقد توفي رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي فجر اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 76 سنة.

للإشارة سيورى جثمان الفقيد الثرى اليوم بعد صلاة الظهر بمقبرة بن عكنون.