توفي ثلاثة أشخاص، وأصيب 10 آخرون بجروح في حادث مرور خطير وقع، اليوم الأربعاء على الطريق الوطني رقم

3 الرابط بين مدينتي تڤرت وورڤلة، حسبما أفادت الحماية المدنية بتڤرت.

وتمثل الحادث في اصطدام عنيف بين حافلة صغيرة لنقل المسافرين و شاحنة ذات مقطورة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من ركاب الحافلة من جنس ذكر.

و تم إجلاء جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سليمان عميرات بتڤرت ،الذي نقل إليه الجرحى.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابسات هذا الحادث .