قتلى وجرحى في حادث مرور بورڤلة

مجتمع
30 يناير 2019 () - خ.د/وأج
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توفي ثلاثة  أشخاص، وأصيب 10 آخرون بجروح في حادث مرور خطير وقع، اليوم الأربعاء على الطريق الوطني رقم

3 الرابط بين مدينتي تڤرت وورڤلة، حسبما أفادت الحماية المدنية بتڤرت.

وتمثل الحادث في اصطدام عنيف بين حافلة صغيرة لنقل المسافرين و شاحنة ذات مقطورة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من ركاب الحافلة من جنس ذكر.   

و تم إجلاء جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سليمان عميرات بتڤرت ،الذي نقل إليه الجرحى. 

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابسات هذا الحادث .

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