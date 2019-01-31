كشفت مديرية المصالح الفلاحية بولاية غرداية عن تجسيد مشروع جزائري- سعودي لتنمية الزراعات الإستراتيجية سيما منها الحبوب بمنطقة المنيعة (300 كلم جنوب غرداية).

ويمتد هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة خاصة على مساحة 5.000 هكتار منحت في إطار صيغة الامتياز الفلاحي والتي ستوجه حصريا للزراعات الإستراتيجية (حبوب وأعلاف الأنعام) ، كما أوضح مدير القطاع، مصطفى جكبوب.

ونظم حفل تسليم عقود الامتياز وإطلاق هذا المشروع الذي سيوفر نحو مائة منصب شغل بالمنيعة بحضور سلطات ولاية غرداية والولاية المنتدبة المنيعة، ومستثمرين اثنين من الخواص، عبد الكريم بونعامة ( الطرف الجزائري) ومشعل بن سعود بن عبد العزيز ( الطرف السعودي).

وتشكل منطقة المنيعة قطبا لجذب الاستثمارات الفلاحية ، حيث تفرض نفسها حاليا منطقة فلاحية ذات حركية في أوج التحولات بالجنوب الجزائري ، لما تزخر به من قدرات مائية باطنية هائلة و شساعة المساحات الصالحة للزراعة.

ويعد نجاح عديد التجارب الفلاحية سيما منها في شعب الحبوب والزيتون والحمضيات وإنتاج البطيخ المبكر والعنب والشمام، وأيضا الأعشاب العطرية والطبية ،عاملا

مساعدا لجذب الاستثمار في هذا القطاع ذي القيمة المضافة العالية .