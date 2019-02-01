أكد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي"،محسن بلعباس، أن حزبه الذي يعقد اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة اجتماع مجلسه الوطني وسيصدر في المساء قراره بخصوص الانتخابات الرئاسية 2019.

وصرح بلعباس للصحافة على هامش افتتاح أشغال هذا الاجتماع قائلا "قرار المشاركة من عدمها في الانتخابات الرئاسية المرتقبة شهر أفريل المقبل سيتم الفصل فيه مساء اليوم خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب".

وأردف رئيس الحزب بالقول "لسنا منشغلين حاليا بالمشاركة في عملية انتخابية غير واضحة ولكن نركز على ضمان تجمع واسع لوضع قواعد من شأنها إعادة بناء مؤسساتي يضمن الاستقرار الاجتماعي والدفاع عن الصالح العام والمنافسة السياسية الحرة".

وبالنسبة لمحسن بلعباس فإن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "يعد حزبا ديمقراطيا يضع الحرية بما فيها الحماية القانونية والاجتماعية في صلب التنظيم وذلك عن طريق تكريس مبادئ المساواة والتضامن والتعددية السياسية، بالإضافة إلى الآليات الشفافة للتداول"، مضيفا "نحن كذلك تجمع للوطنيين".