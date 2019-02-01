أعلن رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس وبعد اجتماع المكتب الوطني للحركة اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة عن مساندته لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية لـ 18 أفريل 2019 .

وأوضح بن يونس خلال اجتماع المجلس الوطني أن الحركة اتخذت هذا القرار وفق قانون الحزب وبعد استشارة واسعة للقاعدة النضالية "بعيدا عن منطق المزايدة والتموقع واستنادا إلى الديمقراطية التي يؤمن بها الحزب كمبدأ وممارسة ".

وأكد بالمناسبة وبعد نقاش الوضعية السياسية العامة للبلاد قبيل الانتخابات الرئاسية اتضح أن موقف الحزب ومنذ البداية مرتبط بالمبادئ والقيم التي انشئ لأجلها والتي توجه مساره - كما أضاف- معربا عن "الالتزام المبدئي والوحيد للحركة الشعبية الجزائرية مع الجزائر ورئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

واعتبر في هذا الإطار أن مساندة رئيس الجمهورية " غير مشروطة ومبنية على قناعة سياسية ورؤية مشتركة حول مستقبل الوطن لمواجهة التحديات والتهديدات سواء داخلية كانت أو خارجية" لاسيما وأن جروح العشرية السوداء لم تلتئم بعد.

واشار إلى أن مناضلي الحركة على قناعة تامة بان الديمقراطية الهادئة والتي تعتبر شعارها السياسي "يكفل تطبيقها رجل الإجماع في محيط يسوده الاستقرار والازدهار وفي جو ديمقراطي". وأضاف بهذه المناسبة أن "رئيس الجمهورية هو رجل المصالحة الوطنية التي تبناها الشعب الجزائري بأغلبية ساحقة من أجل لم شمل الجزائريين وإطفاء نار الفتنة بعد الانتصار العسكري على الإرهاب بفضل قوات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك من أمن وحرس بلدي وأفراد التعبئة والمقاومين ".

كما سهر رئيس الجمهورية - حسبه - "على استرجاع هيبة الجزائر دوليا وتلميع صورتها دبلوماسيا في المحافل الدولية وكذا تعزيز مكانتها كقوة إقليمية يحسب لها "منوها في هذا السياق بالتنمية الشاملة من خلال المشاريع التي أنجزت و التي جعلت من جزائر 2019 بلدا آمنا ومستقرا.