أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى اليوم السبت، أن ترشح عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل المقبل يعتبر"أفضل خيار" بالنسبة للقطب السياسي الذي ينتمي إليه حزبه.

وأضاف أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها في أعقاب اختتام أشغال الدورة السادسة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي: "قطبنا اختار السير مع الرئيس بوتفليقة ونناشده للتقدم للترشح لعهدة جديدة"، لافتا إلى أن المعارضة "من حقها أن تقول ما تشاء".

وأضاف اويحيى في رده على سؤال حول إمكانية ترشح رئيس الجمهورية وخطاب المعارضة بشأن حالته الصحية بأن "مشكل المعارضة مع الرئيس بوتفليقة "ليس وليد اليوم (...) لكن الشعب نصره في كل مرة"، في إشارة منه إلى المواعيد الرئاسية السابقة.

وأوضح في هذا المجال أنه في حالة الترشح لانتخابات أفريل المقبل فإن بوتفليقة "لن يقوم شخصيا بتنشيط حملته الانتخابية"، مذكرا بأن الشعب الجزائري "يعرفه وقد اختاره سنة 2014 بالرغم من حالته الصحية".

ويتوقع أحمد أويحيى أن يقوم بوتفليقة بإعلان ترشحه من خلال توجيه رسالة إلي الشعب الجزائري.

وبخصوص ترشح ضابط سامي متقاعد للرئاسيات المقبلة قال أويحيى "ليس هناك مشكل، فنحن مساندون للرئيس بوتفليقة وفي الأخير هناك مجلس دستوري يفصل في الأمر".