لم يكف التأخر الضخم في تسليم سكنات برنامج "عدل 1 " دون الحديث عن معضلة "عدل" 2 ، تتفنن وكالة عدل في التلاعب بأعصاب المكتتبين عبر مسألة تحيين الملفات.

دون سابق إنذار طرأ تغيير على موقع وكالة "عدل" حيث يطلب من البعض تحيين المعلومات وإرسال وثائق من بينها شهادة العمل، شهادة الإقامة وغيرها.

ولما استفسر المكتتبون مسؤولي الوكالة عن المعني من العملية أعلمتهم في مرحلة أولى أنه إلا من تغيرت وضعيته الاجتماعية، لتعود بعدها ودائما عبر الفايسبوك دون نشر أي بيان يوضح الأمور أن الكل معني.

لتأتي الطامة الكبرى، فالأوائل الذين أرسلوا ملفاتهم عبر البريد لم يطلب منهم نسخ وثيقة في الموقع وإدراجها في الرسالة البريدية لتوضيح رقم تسجيلهم.

ليجد هؤلاء وعددهم كبير، هل يقومون بإعادة إرسال الملف مرفق برقم تسجيلهم أم لا؟ الوكالة مطالبة بإصدار بيان يوضح الأمور، حسب ما يطالب به المكتتبون منذ سهرة أمس.