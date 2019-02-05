شب حريق مهول بمطبعة الشرق التابعة لجريدتي "الخبر" و"الوطن" الكائن مقرها بقسنطينة، لحسن الحظ لم يصب أي عامل بأذى، غير أن الأضرار التي لحقت بالمطبعة تعتبر جسيمة.

وبالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بها، فإن المطبعة متوقفة حاليا بسبب الحريق الذي شب رغم أن الموقع مجهز بوسائل رصد الحرائق الضرورية والتي تستجيب للمقاييس المعمول بها.

وإلى غاية كتابة هذه الأسطر فإن سبب نشوب الحريق يبقى مجهولا لهذا تطلب إدارتي "الخبر" و"الوطن" إجراء تحقيق معمق لتحديد ملابسات الحادث.

"الخبر" و"الوطن" تعلم قراءها في الشرق، أنه تم اتخاذ إجراءات لضمان وصول يوميات "الخبر" و"الوطن" و"الخبر الرياضي" و"ليبرتي". كما نشير أن هذا الحادث لن يثن من عزيمة الجريدتين من مواصلة إعلام القراء بكل موضوعية.