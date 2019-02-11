أدّى انزلاق أرضي بمحيط منزل مسقط رأس الرئيس الراحل هواري بومدين، بمنطقة "العرعرة "في مجاز عمار بڨالمة،إلى تشققات كبيرةعلى مستوى جزء من السور الخارجي المحيط بالمنزل ، وجزء من الرصيف الداخلي المبلّط ، حيث باتت الأجزاء المتضرّرة تنذر بالتداعي ، مع وجود انزلاقات أرضية بالقرب من المنطقة المتضررة، حسبما عايناه نهاية الأسبوع.

ويرجع التضرّر الذي لحق أجزاء من السور الخارجي والرصيف المحاذي لها ، المنجزيْن حديثا،إلى انزلاقات أرضية،نجمت عن كميات الأمطار المعتبرة والثلوج التي تساقطت على منطقة "العرعرة" من دوار" بني عدّي "، خلال التقلبات الجوية الأخيرة ، وبعدما تشبّعت أجزاء المنطقة المنزلقة بمياه الأمطار، لوجود المنزل في مكان منخفض في سفح جبل "العرعرة ".

وأكّد رئيس بلدية مجاز عمار ، السيد رابح ڨريني ، لـ"الخبر" بڨالمة، بأنّ مصالح دائرة عين عين حساينية وبلدية مجاز عمار ، أخبرت السيد والي الولاية ، بتضرر الجزء المذكور جرّاء الانزلاقات الأرضية التي يشهدها محيط المنزل، وأنّ والي الولاية ،حسب المسئول البلدي نفسه، أعطى تعليمات بالإسراع في معالجة الوضعية المتعلقة بالأجزاء المتضرّرة سالفة الذكر. وحسب السيد ڨريني فإنّ فريقا متشكلا من مكتب للدراسات ومسئولي الدائرة والبلدية،قد تنقلوا إلى عين مكان تواجد منزل مسقط رأس الراحل بومدين، حيث سيقوم الفريق التقني بإعداد دراسة تقنية ، لمعالجة الضرر الذي لحق بجزء من السور الخارجي وبعض الأرصفة من الداخل.

وكان منزل مسقط رأس الرئيس الراحل هواري بومدين ، قد عرف عملية تهيئة كبيرة ، تمثلت في تبليط المساحة العلوية ، وخلق محيط جميل زاهي بورود وأزهار ،مع مدّ جدارية برونزيه ، وقاعة عرض شيّدت بمواصفات تقنية حديثة، فضلا عن إحاطته بسور إسمنتي . وقد تمّت عملية إعادة تهيئة منزل الراحل بومدين وتشييد بعض المرافق به والنهوض بمحيطه ،بعد سنين طويلة من الإهمال الذي طاله ، كما تحوّل إلى تحفة بعد الأشغال الأخيرة ، ومحجة للزوار من شتى ربوع الوطن ومن المهجر كذلك .