تلقى شرطي بلباس مدني طعنة قاتلة مساء أمس الخميس بقسنطينة على يد شخص كان يوجه ألفاظا عنيفة لنساء داخل حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط الحروش (سكيكدة)- قسنطينة حسبما علم من مسؤول خلية الاتصال لأمن الولاية الملازم بلال بن خليفة.

وأوضح نفس المصدر بأن في الوقت تدخل فيه الشرطي البالغ من العمر 39 سنة للدفاع عن المسافرات دار إليه المعتدي و طعنه بسكين على مستوى القلب مضيفا بأن مرتكب الجريمة تم توقيفه على الفور من طرف مصالح الشرطة التي أخطرها قبل ذلك الشرطي المعتدى عليه.

وأفاد نفس المصدر أن الشرطي تم نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.

وقد كانت محطة المسافرين البرية الشرقية (صحراوي) بقسنطينة مسرحا لهذه الجريمة وفقا لنفس المصدر الذي ذكر بأن هذا الشرطي الذي يقطن ببلدية ديدوش مراد كان يتأهب للالتحاق بمنصب عمله و ضمان المداومة. و أضاف المكلف بالاتصال بأمن الولاية بأن الجاني تم إيداعه الحبس.