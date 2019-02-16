شرع الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم السبت، في زيارة رسمية للإمارات العربية المتحدة، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لحضور فعاليات المعرض الدولي الرابع عشر للدفاع "IDEX-2019" بأبو ظبي،حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان: "ممثلا لفخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وبدعوة من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ووزير الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة شرع الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي هذا اليوم 16 فيفري 2019 في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور فعاليات المعرض الدولي الرابع عشر للدفاع "IDEX-2019" بأبو ظبي".

ولدى وصوله إلى مطار البطين بأبو ظبي، استقبل الفريق قايد صالح بالتشريفات العسكرية من قبل كل من " محمد أحمد البوارد وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي اللواء فارس المزروع وزير الدولة مستشار الشؤون الرئاسية لدولة الإمارات العربية المتحدة و عدد من ضباط القوات المسلحة الإماراتية"، حيث "أبلغ الفريق مستقبليه تحيات فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى قيادة و شعب الإمارات"، يضيف المصدر ذاته.