وصفت حركة مجتمع السلم تعيين عبد القادر بن صالح لرئاسة الدولة بـ"العمل الاستفزازي"، معتبرة أن النظام السياسي يعمل على تجديد نفسه.

وجاء في بيان للحركة اليوم الأربعاء " يعتبر هذا التعيين عملا استفزازيا فوقيا وإهانة للشعب الجزائري الذي قرر بشكل صارم رفضه للحكومة ولتولي السيد بن صالح رئاسة الدولة".

وأضاف البيان " كل الإجراءات التي تُفرض على الجزائريين بعد استقالة بوتفليقة تدل على أن النظام السياسي الذي جاء بهذا الأخير وسانده لفرض العهدة الخامسة ورَفضَ كل مشاريع التوافق من أجل الانتقال الديمقراطي التي اقترحتها المعارضة عبر مبادرات عديدة يعمل على تجديد نفسه وليست له إلى حد الآن نية للاستجابة لمطالب الشعب الجزائري".

وختم البيان "تؤكد الحركة أنها ستبقى تناضل من أجل الحريات وتستمر في مقاومتها السياسية، وأنها غير معنية بأي مشروع سياسي لا يقوم على أساس الحوار والتوافق وتجسيد الإرادة الشعبية".