قدم رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، اليوم الثلاثاء، استقالته لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح، حسب ما أعلنت عنه ذات الهيئة في بيان لها.

وجاء في البيان أنه "اجتمع المجلس الدستوري، اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2019، حيث أبلغ رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس أنه قدم إلى السيد رئيس الدولة استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري، الذي باشر فيه مهامه بدء من تاريخ أدائه اليمين الدستورية بتاريخ 21 فيفري 2019."

وفي رسالته إلى السيد رئيس الدولة، دعا السيد الطيب بلعيز "أن يحفظ الله الجزائر ويقيها والشعب الجزائري الأبي من كل مكروه"، مثلما ورد في البيان.