أمر وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، صباح اليوم الثلاثاء، بإيداع رجل الأعمال إيسعد ربراب رهن الحبس المؤقت.



وكان الرئيس المدير العام لمجمع (سيفيتال)، إسعد ربراب، قد مثل ظهر يوم الاثنين، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه للاشتباه في تورطه في قضايا فساد، حيث يواجه عدة تهم تتعلق بالتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل رغم الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية