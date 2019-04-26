11:20 كما حدث الأسبوع الماضي مصالح الأمن تغلق مداخل النفق الجامعي.

10:45 توافد المتظاهرون إلى ساحة البريد المركزي

10:27 ككل جمعة فرض خناق كبير على مداخل العاصمة عبر حواجز أمنية ما تسبب في اختناقات مرورية رهيبة.

10:20 ككل جمعة احتشد عدد كبير من المتظاهرين بداية من الصباح بساحة البريد المركزي.

للجمعة العاشرة على التوالي تضبط الجزائر عقاربها على المسيرات التي من المنتظر أن تؤكد مرة أخرى على ضرورة رحيل كل رموز النظام.

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