مباشر: الجمعة الثالثة عشر من الحراك

أخبار الوطن
17 مايو 2019 () - الخبر
الصورة: مصطفى بسطامي
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10:31 تطويق أمني كبير عند مداخل اتجاه الجزائر العاصمة. 

 

 

 

10:23 البريد المركزي الآن

 

 

09:57 انتشار أمني كثيف في ساحة البريد المركزي لمنع تجمع المتظاهرين.

 

09:50 منعت مصالح الأمن المواطنين من الاحتشاد أمام مدخل مبنى البريد المركزي، تحضيرا للمسيرة الثالثة عشر من الحراك الشعبي ضد النظام.

 

 

تابعوا آخر المستجدات للجمعة الثالثة عشر من الحراك الشعبي ضد النظام.

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