10:31 تطويق أمني كبير عند مداخل اتجاه الجزائر العاصمة.

Un barrage installé sous le pont de Bab Ezzouar avec des dizaines de policiers. Les véhicules immatriculés hors Alger sommés de décider vers Bab Ezzouar, dont la bretelle est hermétiquement fermées pic.twitter.com/0wdJjBu8eb — Alioui Mehdi (@MehdiAlioui) 17 mai 2019

10:23 البريد المركزي الآن

09:57 انتشار أمني كثيف في ساحة البريد المركزي لمنع تجمع المتظاهرين.

09:50 منعت مصالح الأمن المواطنين من الاحتشاد أمام مدخل مبنى البريد المركزي، تحضيرا للمسيرة الثالثة عشر من الحراك الشعبي ضد النظام.

تابعوا آخر المستجدات للجمعة الثالثة عشر من الحراك الشعبي ضد النظام.