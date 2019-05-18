أعرب رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي عن دعمه للمبادرة التي أطلقها اليوم وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، والحقوقي على يحي عبد النور والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس، الرامية إلى فتح حوار مباشر بين المؤسسة العسكرية والمجتمع السياسي.

وأضاف جيلالي في شريط فيديو نشره على صفحته الرسمية في الفايسبوك أن الإصرار على الذهاب إلى انتخابات الرابع جويلية المقبلة يعني تحضير أكبر تظاهرة في تاريخ الجزائر، وإلغاء الشارع لرئيس يراد فرضه على الشعب لتجديد النظام.