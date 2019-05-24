11:26 "كليتو لبلاد يا سراقين" متظاهرون من كل الأعمار يصرون على اسماع صوتهم.

11:16 المتظاهرون يكسرون الحاجز الأمني ويصلون البريد المركزي بعد أن تجمعوا قرب جامعة بن يوسف بن خدة.

11:13 لأول مرة منذ بداية الحراك لوحظ تواجد معتبر للشرطيات.

11:04 بعد منعهم الاقتراب من البريد المركزي، المتظاهرون يتجمعون بالقرب من جامعة بن يوسف بن خدة.

رئاسيات 4 جويلية: آجال إيداع الترشيحات تنتهي هذا السبت، التفاصيل >> من هنا

10:34 انتشار أمني كثيف بالبريد المركزي، أعوان الشرطة يمنعون التقاط الصور حتى بالنسبة للصحفيين، كما يتم تفتيش جميع من يمر بالقرب من المكان.

10:18 ككل جمعة تم فرض طوق أمني كبير على العاصمة ما تسبب في اختناق حركة المرور على مستوى مداخل العاصمة. كما تم التضييق على مرور المركبات على مستوى الحواجز الأمنية داخل العاصمة كالحاجز الأمني بحي الموز بباب الزوار.

10:01 اعتقالات بالجملة يشهدها حاليا محيط البريد المركزي، حيث فرضت مصالح الأمن طوقا أمنيا بالقرب من المكان وتقوم باعتقال كل من يستعد لبلوغ البريد المركزي.

الصورة: سمير العربي

يُنتظر أن يخرج الجزائريون اليوم للجمعة 14 منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فيفري الماضي للمطالبة بإلغاء انتخابات 4 جويلية، ولرفض إشراف كلٍّ من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي على الرئاسيات، وكل هذا ردًا على السُلطة التي أدارت ظهرها لهذه المطالب ولا تزال مُتمسكةً بما تُطلق عليه "الحَلّ الدستوريّ" وتفادي "الفراغ السياسي" الذي تقول إنه يمكن أن ينجرّ عن تأجيل الانتخابات أو الذهاب نحو فترة انتقالية.

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