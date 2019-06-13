أدانت الجزائر بشدة، اليوم الخميس، القصف الذي استهدف أمس الأربعاء، مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية مخلفا العديد من الجرحى من المدنيين، معربة عن تضامنها الكامل مع المملكة.

وأدان الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف في تصريح بـ"شدة القصف الذي استهدف صباح الأربعاء 12 يونيو 2019، مطار أبها جنوب المملكة العربية السعودية مخلفا العديد من الجرحى في صفوف المدنيين ونعرب عن تضامننا الكامل مع المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق".

وأضاف بن علي الشريف: "وإذ نعبر عن رفضنا و استنكارنا لكل الأعمال التي من شأنها تقويض الأمن في المملكة، فإننا ندعو في ذات الوقت إلى تكاتف كل الجهود الخيرة لدعم المساعي الرامية لإيجاد تسوية سلمية شاملة للأزمة التي ما فتئت تداعياتها تتعاظم وتهدد السلم والاستقرار في المنطقة برمتها".