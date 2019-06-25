أكد وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تحصلت على موافقة مجلس مساهمة الدولة لاقتناء ست طائرات جديدة بمبلغ 2 مليار دولار.

وأوضح كورابة خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لمناقشة نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستدعم بست طائرات جديدة، معتبرا أن مؤشر تأخر الرحلات بالنسبة لهذه الشركة يعرف تحسنا ملحوظا بحيث بلغ 80 بالمائة (أي أقل من 20 دقيقة)، علما أن المؤشر العالمي يقدر بـ 83 بالمائة.

وذكر الوزير أن الشركة تتوفر حاليا على أسطول جوي يتكون من 59 طائرة منها اثنتان مخصصتان للشحن.

واستطرد قائلا أن عملية برمجة الرحلات تخضع إلى عدة عوامل أهمها العامل الاقتصادي والاجتماعي وتوفر وسيلة النقل، مشيرا أن الخطوط الجوية الجزائرية تسعى إلى "التوفيق بين هذه العوامل قدر الإمكان لاسيما عبر تدعيم أسطولها بطائرات جديدة قصد تحسين برامج الرحلات وفتح خطوط جديدة تجاه مطارات أخرى".