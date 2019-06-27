عبر وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي، عن إدانة الجزائر "الشديدة" للتفجير الإرهابي المزدوج الذي استهدف صبيحة اليوم الخميس مقر ودورية للشرطة بالعاصمة تونس، حسب ما أورده بيان لوزارة الخارجية.

وأوضح ذات المصدر، أن بوقادوم تقدم خلال هذا الاتصال بـ"أخلص عبارات التعازي والمواساة لأسر الضحايا"، متمنيا "الشفاء العاجل للمصابين من أفراد الشرطة والمدنيين".

كما جدد وزير الشؤون الخارجية لنظيره التونسي، "تضامن الجزائر الكامل ووقوفها الدائم مع الشقيقة تونس في وجه هذه الآفة البغيضة"، مؤكدا بأن "الجزائر تبقى على ثقة بأن هذا البلد الجار قادر بفضل تلاحم شعبه وقوة مؤسساته على دحر الإرهاب المقيت وإفشال مخططاته الدنيئة".