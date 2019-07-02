كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أمس الإثنين، بأنه سيتم مع الدخول الجامعي المقبل "الشروع في التكوين باللغة الإنجليزية في هذه المدرسة كتجربة أولى لتمكين البلدان الإفريقية خصوصا تلك الناطقة بالإنجليزية الاستفادة من خدمات هذه المدرسة العليا وذلك في إطار "المسعى الرامي إلى تعزيز دور هذا الصرح العلمي على المستوى الإقليمي والقاري في مجالات التكوين.

وكشف الوزير، عن السعي في إطار التنسيق والتعاون بين قطاعي العمل والتعليم العالي من أجل تمكين الطلبة المتخرجين من التأهل لتحضير دراسات الدكتوراه في التخصصات المتوفرة بالمدرسة.

كما أعلن الوزير بالجزائر العاصمة، عن التوظيف المباشر لخريجي الدفعة الرابعة 2018-2019، من المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، وذلك على مستوى مختلف صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للقطاع.