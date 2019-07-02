قدم رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب استقالته من رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان.

كما كشفته "الخبر" منذ يومين في نسختها الورقية، فإن رئيس المجلس الشعبي الوطني قدم استقالته رسميا من رئاسة المجلس، بعد ضغوط دامت عدة أسابيع فكان رحيله مطلبا شعبيا فور استقالة الرئيس السابق. كما كشفت "الخبر" مساء أمس، عن سحب الحراسة الأمنية من بوشارب وهو ما كان ينذر بقرب مغادرة منصبه.

معاذ بوشارب النائب عن ولاية سطيف "عين" في منصب رئيس المجلس بعد حادثة "الكادنة" أين تم الاطاحة بالرئيس السابق السعيد بوحجة، بعد احتجاج نواب الأفالان. كما ارتبط اسم معاذ بوشارب بفضيحة القاعة البيضوية، أين قام الحزب العتيد بترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة وسط سوء تنظيم لم يسبق له مثيل، حادثة اعتبرها البعض بمثابة الشرارة التي دفعت بالملايين الى الشارع أسبوعا بعد ذلك.

وفور استقالة بوتفليقة كان معاذ بوشارب من بين الرؤوس المطلوبة من قبل الحراك.

وبعد إثبات حالة الشغور إثر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني، تقرر بالإجماع تكليف نائب الرئيس عبد الرزاق تربش بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد للغرفة البرلمانية السفلى.