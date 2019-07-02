أوضح التلفزيون الجزائري اليوم الثلاثاء أنه لم يصدر أي بيان يخون فيه المجاهد لخضر بورقعة.

وأضاف التلفزيون العمومي خلال نشرة أخبار الثامنة أن ما ورد هو مسار الرجل دون مزايدة ودون المساس بكرامة الأشخاص.

وكان إطلاق التلفزيون الجزائري لأخبار تشكك في ماضي بورقعة الثوري تزامنا مع سجنه قد أثار موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وورد في التلفزيون الرسمي أن بورقعة "تخفى تحت اسم "سي لخضر" وهو في الحقيقة كان يحارب في الجيش الفرنسي بين سنتي 1954 و1956 ثم عاد إلى أرض الوطن ليلتحق بالثورة".

ووصف التلفزيون بورقعة، بأنه معروف بنضاله في أحزاب مواقفها متذبذبة ومتغيرة من القضايا المصيرية للوطن.

وانتقدت منظمة المجاهدين هذه الاتهامات، وهددت بمقاضاة كل من يسعى إلى تشويه صورته.