المديرية العامة للأمن الوطني تأمر بفتح تحقيق بعد نشر فيديو يظهر مواجهات مع الشرطة.

وجاء في بيان ذات الهيئة اليوم الأحد، "أن المدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارة بوهدبة يأمر المفتشية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق حول مضمون الفيديو الذي يظهر مواجهات مع الشرطة يوم الجمعة الماضي".

وأضاف ذات المصدر، أن "قارة بوهدبة شدد على ضرورة التحري في حيثيات القضية مع تحديد المسؤوليات لإتخاذ كل التدبير التي يفرضها القانون".

وكان فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي أظهر تعنيف مصالح الأمن لمتظاهرين بعضهم كانوا ساقطين أرضا وهذا بالقرب من ساحة أودان بالعاصمة في نهاية المسيرة العشرون من الحراك.