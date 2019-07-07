أكد خبراء اقتصاديون من صعوبة استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، خاصة تلك المسجلة بأسماء مستعارة، مع إمكانية استعادة الأموال الموجودة بالجزائر حتى المسجلة بأسماء أفراد عائلات الفاسدين المتابعين قضائيا.

وقال الخبير الاقتصادي كمال رزيق في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الأموال المنهوبة المهربة إلى الخارج، يصعب استرجاعها في كون الكثير منها مسجل بأسماء مستعارة يصعب الوصول إلى أصحابها، مؤكدا أن الأموال المسجلة بأسماء أصحابها يمكن استعادتها بتفعيل الاتفاقات الدولية لمكافحة الفساد، وينطبق عليها ما ينطبق على الأموال الموجودة في الجزائر.

وأضاف الخبير الاقتصادي محمد خبري أن القضاء يستطيع تجميد أموال الفاسدين المتابعين قضائيا، مؤكدا أن القضاء يملك صلاحية تجميد أصول هذه الأموال، أو تعيين متصرف إداري أو حارس قضائي إلى غاية الحكم النهائي.